В Люберцах с начала 2026 года демонтировали 38 незаконных НТО

В городском округе Люберцы с начала 2026 года демонтировали 38 несанкционированных объектов нестационарной торговли. Работы проводят в рамках программы по упорядочению уличной торговли, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Люберцах продолжают наводить порядок в сфере уличной торговли. Масштабная трансформация отрасли ведется по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Люберцы являются лидерами по реализации программы — по итогам 2025 года округ стал обладателем губернаторской премии. Накануне техника работала на улице Побратимов, дом 7, а также в поселке ВУГИ возле дома 9», — отметил глава городского округа Владимир Волков.

В 2026 году в муниципалитете планируют ликвидировать более 150 незаконных НТО. За последние три года в округе уже демонтировали 598 таких объектов.

Параллельно власти приводят торговые точки к современному формату. В 2025 году собственники обновили 53 объекта, в 2026 году планируют модернизировать еще 48. Также продолжается демонтаж незаконной наружной рекламы: за три года в округе убрали 3 595 рекламных конструкций.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что торговые объекты на вылетных магистралях необходимо привести в порядок.

«Еще одна тема важная, заметная для наших жителей, для всех нас — это приведение в соответствие объектов потребительского рынка и услуг, расположенных на вылетных магистралях. Акцент на вылетные магистрали <…>, но не только. И в центре городов, и в прилегающих к центру микрорайонах все должно соответствовать стандарту и радовать глаз», — сказал Воробьев.