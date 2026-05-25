В Люберцах проводят рейды против мототехники в лесопарках

Профилактические рейды по пресечению передвижения на мототехнике проходят в выходные дни в лесопарках Люберец. Сотрудники дирекции парков и охраны проверяют зоны отдыха и напоминают жителям о правилах поведения на природных территориях, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сотрудники дирекции Люберецких парков совместно с представителями охраны проводят регулярные рейды в лесопарковых зонах округа. Их цель — пресечь передвижение на мотоциклах, питбайках, мопедах и квадроциклах, а также напомнить посетителям о правилах пребывания на территории парков.

Проверки уже прошли в лесопарках «Чемпион» в Дзержинском и «Лесная опушка» в поселке Октябрьский. В ходе рейдов специалисты также осматривают пикниковые зоны, где запрещено разводить костры и использовать мангалы.

«С водителями мотоциклов, питбайков, мопедов и квадроциклов проводим профилактические беседы. Напоминаем, что передвижение на мототехнике в лесопарке запрещено. Также проверяем пикниковые зоны, где нельзя разводить костры и использовать мангалы», — отметил директор дирекции Люберецких парков Вячеслав Звездилин.

Следующий рейд запланирован на ближайшие выходные в парке «Малаховское озеро». К участию пригласят сотрудников полиции, МЧС и жителей округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о готовности к пожароопасному сезону. Для безопасности в регионе установлены 134 вращающиеся видеокамеры, которые мониторят ситуацию.

«В Московской области 1,9 млн гектаров леса. Чтобы реагировать своевременно, у нас стоит 134 камеры, которые вращаются на 360 градусов, дополнительно установим еще пять комплексов в этом году. У нас четыре уровня контроля за пожарами (наземное патрулирование, видеомониторинг, авиационное патрулирование, космический мониторинг), но самый эффективный, все-таки, это видеокамеры», — заявил Воробьев.