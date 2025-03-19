В Люберцах проверили состояние мемориалов

«В Люберцах продолжается работа по обновлению и приведению в порядок братских могил, памятников и мемориалов, посвященных Победе в Великой Отечественной войне. „Единая Россия“ следит за тем, чтобы все памятники были благоустроены. Такие места должны оставаться ухоженными и доступными для посещения, чтобы сохранить память о подвиге советского народа», — подчеркнул парламентарий.

Депутат уточнил, что празднование 80-летия Победы — важнейшее событие 2025 года, и наш долг — сохранить память о подвиге предков.

Ранее глава Люберец, секретарь местного отделения «Единой России» Владимир Волков сообщил, что в настоящее время продолжаются ремонтные работы на мемориальном комплексе «Вечный огонь» в Люберцах. Помимо этого, будет проведено благоустройство прилегающей к мемориальному комплексу территории, обустройство цветников и замена уличного освещения.

Завершить ремонтные работы на мемориале «Вечный огонь» планируется ко Дню Победы.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте may9.ru и в Telegram-канале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.