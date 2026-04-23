В Люберцах провели выездную администрацию с жителями

Встреча с жителями в формате выездной администрации прошла 22 апреля в Кадетской школе в Люберцах. Горожане смогли напрямую обратиться к главе округа, его заместителям, депутатам и представителям ресурсоснабжающих организаций, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Выездная администрация состоялась по адресу: улица 3-Почтовое отделение, дом 50. Жители задали вопросы руководству округа, профильным службам и депутатам. По просьбе участников проекта «Активное долголетие» на встрече также работал представитель министерства социального развития Московской области.

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков сообщил, что основное внимание уделили вопросам развития территории и реализации действующих и планируемых проектов при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Основная масса вопросов касалась работы управляющих компаний и содержания территории», — отметил Волков.

Он поблагодарил жителей за конструктивный диалог и подчеркнул, что все обращения зафиксированы, а профильные службы в ближайшее время устранят замечания.

Во время встречи волонтеры помогали жителям принять участие во Всероссийском голосовании по программе «Формирование комфортной городской среды». На портале «Госуслуги» проходит отбор территорий для благоустройства в 2027 году.

Люберчане могут выбрать один из трех объектов: сквер у пруда Шевченко в поселке Томилино, микрорайон Птицефабрика, дом 25; сквер в поселке ВУГИ; Гремячевский родник в Дзержинском рядом с домом 23 по улице Дзержинской. Голосование продлится до 12 июня на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Территорию, набравшую наибольшее число голосов, благоустроят в первоочередном порядке в 2027 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил глав городских округов, которые проводят выездные администрации. При этом он подчеркнул, что особое значение имеют повторные встречи с жителями.

«Еще раз подчеркну, что это ключевая важная работа по обеспечению перемен, решению проблем в том или ином населенном пункте. А также как следствие — формирование доверия», — сказал Воробьев.