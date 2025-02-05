В Люберцах провели рейд по пресечению нарушений ПДД курьерами

В Наташинском парке Люберец активисты «Единой России» совместно с сотрудниками Госавтоинспекции провели рейд по выявлению и пресечению нарушений правил дорожного движения велокурьерами, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В инспекции также приняли участие представители профильного управления администрации Люберец и муниципальный координатор проекта «Безопасные дороги» Иван Игнатов.

«В ходе мероприятия выявили несколько нарушителей, которые пренебрегали правилами безопасности, стремясь быстрее доставить заказы. С каждым из них провели профилактические беседы, в ходе которых разъяснили важность соблюдения ПДД для обеспечения безопасности всех участников дорожного движения. Особое внимание уделили вопросу управления велосипедами, оснащенными электродвигателями. Согласно законодательству, для управления таким транспортом требуются водительские права, если мощность двигателя превышает 0,25 киловатта. Однако даже при меньшей мощности, которая позволяет передвигаться с высокой скоростью, важно помнить о безопасности и соблюдать правила», — рассказал муниципальный депутат фракции «Единой России» Вячеслав Калинин.

Во время рейда сотрудники ГАИ раздали курьерам светоотражающие жилеты, а детям и родителям с колясками — значки.

Напомним, партийный проект «Единой России» «Безопасные дороги» направлен на сохранение жизни и здоровья граждан за счет снижения смертности и травматизма в результате дорожно-транспортных происшествий, уменьшения количества ДТП и своевременного оказания помощи пострадавшим.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.