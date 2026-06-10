В Люберцах провели День пожарной безопасности для детей

Более 50 воспитанников лагеря «Компас» лицея №6 «Парус» в Люберцах 9 июня приняли участие в Дне пожарной безопасности. Сотрудники 11-й специальной пожарно-спасательной части из Дзержинского провели для детей профилактическое занятие и показ спецтехники, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Профилактическое мероприятие организовали сотрудники 11-й специальной пожарно-спасательной части. Они рассказали школьникам о правилах пожарной безопасности и продемонстрировали работу специальной техники.

Ребятам объяснили, какие средства используют современные пожарные и как они применяются при ликвидации возгораний. На примере условного пожара специалисты показали порядок действий спасателей.

«Такие встречи не только интересны, но и жизненно важны. После них ребята не только расширяют свой кругозор, но и по-другому смотрят на соблюдение правил пожарной безопасности», — отметила заместитель директора лицея №6 «Парус» Марина Хованова.

Самым запоминающимся моментом для детей стала возможность попробовать себя в роли пожарных. Они держали настоящий пожарный рукав и тушили условное пламя, после чего смогли задать сотрудникам части интересующие вопросы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что обеспечение безопасности школьников на протяжении всего учебного года — всегда под вниманием.

«У нас 1 млн 87 тыс. ребят пошли в школу. Обеспечение безопасности и в первый день учебы, и на протяжении всего учебного года всегда остается под нашим вниманием. Мы понимаем, насколько важна слаженность действий», — заявил Воробьев.