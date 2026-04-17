В Люберцах проведут «Диктант Победы» на 49 площадках

Международная акция «Диктант Победы» пройдет в городском округе Люберцы на 49 площадках и онлайн-формате. Участники ответят на 25 вопросов о событиях Великой Отечественной войны за 45 минут, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Акция состоится при поддержке партии «Единая Россия» и пройдет в муниципалитете уже в восьмой раз. К участию приглашают школьников, студентов, жителей округа и представителей старшего поколения. Присоединиться можно очно или дистанционно после регистрации на официальном сайте проекта.

В этом году задания посвятят ключевым событиям Великой Отечественной войны, ее героям и культурному наследию эпохи. Особое внимание уделят 130-летию со дня рождения Георгия Жукова и 85-летию начала войны. На выполнение 25 вопросов участникам отведут 45 минут.

«В преддверии праздника «Единая Россия» проводит уже ставший традиционным «Диктант Победы». Это важно. Мы обязаны помнить, что сделало нашу Победу великой, — тогда обесценить ее будет невозможно. Участвуйте, приходите сами, приводите детей и внуков. Помнить — значит побеждать», — сказал депутат Госдумы Роман Терюшков.

Муниципальный координатор проекта «Историческая память» Евгения Ерченкова отметила, что акция помогает сохранить связь поколений и историческую правду.

Набравшие максимальные баллы получат дипломы и приглашения на Парад Победы. Впервые «Диктант Победы» провели в мае 2019 года.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.