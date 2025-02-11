В Люберцах прошел День памяти Пушкина

День памяти Александра Сергеевича Пушкина отметили в городском округе Люберцы. Акция прошла у памятника поэту в Томилине при участии муниципального координатора партпроекта «Единой России» «Культура малой Родины» Ольги Гоффе, сообщает пресс-служба администрации округа.

«На встрече в День памяти Александра Сергеевича Пушкина школьники прочитали стихи великого поэта, всем участникам памятной акции рассказали историю о последних днях жизни Пушкина. Также пришедшие возложили цветы к памятнику», — рассказала Ольга Гоффе.

Она подчеркнула, что Александр Сергеевич Пушкин — неотъемлемая часть русской культуры. Его творчество продолжает вдохновлять людей разных поколений.

Ольга Гоффе добавила, что, сохраняя историю нашей страны, мы укрепляем связь поколений и воспитываем уважение к культурному наследию у молодежи.

День памяти Пушкина отмечается 10 февраля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.