Шесть лыжных трасс общей протяженностью более 13 километров подготовят в парках и лесопарках Люберец к зимнему сезону 2026 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Самую длинную лыжную трассу — четыре километра — подготовят в лесопарке «Лесная опушка». В «Парке Сказок» и парке «Малаховское озеро» проложат маршруты по три километра, в лесопарке «Чемпион» — около 1,3 километра, в Наташинском парке — один километр, в Центральном парке культуры и отдыха — 800 метров.

В лесопарках «Чемпион» и «Лесная опушка» организуют пункты проката спортивного инвентаря.

«Зимняя программа также включит праздничные и творческие мероприятия. На всех девяти парковых территориях установят новогодние ели. В Наташинском парке откроется резиденция Деда Мороза, а в «Лесной опушке», «Чемпионе» и «Летнем парке» будут работать творческие мастерские», — отметил и. о. заместителя главы Вячеслав Звездилин.

С 1 декабря в Люберцах начнут работу три катка с искусственным льдом: в Наташинском парке, на стадионе «Орбита» и на Центральной площади. Всего за зиму планируют провести более 600 мероприятий.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.