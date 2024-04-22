В Люберцах проходит муниципальный этап военно-патриотической игры «Зарница 2.0». В нем принимают участие более 120 юношей и девушек, рассказал глава округа Владимир Волков

«Сегодня в Люберцах проходит муниципальный этап всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Инициировало проект молодежное объединение «Движение первых». Наш президент Владимир Путин не раз отмечал, что мы должны строить свое будущее и будущее своих детей на патриотизме. Искренне желаю ребятам достойно выступить и представлять Люберцы на региональном этапе», — отметил Владимир Волков.

Игра проходит в двух возрастных категориях: 11-13 и 14-17 лет. Участники выполняют задания, которые требуют специальных знаний: сборка и разборка автомата Калашникова, историческая викторина, строевая подготовка, военизированная эстафета, оказание первой медицинской помощи.

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