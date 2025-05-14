В Люберцах продолжается благоустройство дворов

В городском округе Люберцы работы по благоустройству дворовых территорий ведутся на шести объектах. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В настоящее время подрядные организации ведут работы на шести дворовых территориях. В поселке Малаховка на Быковском шоссе, в микрорайоне Западный поселка Октябрьский, в поселке Томилино работы ведутся на улицах Гаршина, Пионерская, Гоголя, а также в Люберцах на улицах 3-е Почтовое отделение, Льва Толстого и Попова», — отметил глава округа Владимир Волков.

Он уточнил, что благоустройство дворов включает ремонт проездов и пешеходных дорожек, посев газона, а также обновление парковочных мест.

В 2025 году в городском округе Люберцы запланировано благоустройство 30 дворовых территорий. С полным перечнем адресов, где проведут работы, можно ознакомиться на сайте люберцы.рф.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.