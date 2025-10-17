В Люберцах преображают главную больницу для мам и детей

Специалисты Управления технического надзора капитального ремонта проводят строительный контроль стационара № 2 отделения детской больницы Московского областного центра охраны материнства и детства в Люберцах. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Капитальный ремонт значительно повысит комфорт маленьких пациентов и их родителей:

старые шестиместные палаты заменят удобными двухместными с собственными санузлами;

реанимационное отделение расширится, количество операционных увеличится с 3 до 6;

в подвальном помещении установят автоклав для обработки медицинских отходов, повысив санитарную безопасность учреждения.

Эксперты строительного контроля выезжают на объект минимум трижды в неделю. Ведутся ремонтные работы во всех помещениях одной части здания: отремонтирована кровля, монтируются фасад и инженерные сети. Другая половина здания работает в штатном режиме.

Текущий статус:

строительная готовность — 27%;

на площадке работают 108 специалистов;

полное завершение ремонта намечено на 2028 год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тема работы скорой помощи всегда имеет принципиально важное значение, особенно в чувствительные и напряженные периоды. Воробьев подчеркнул, что скорая медицинская помощь — это всегда передовая линия.

«Это, конечно, касается и Covid, который мы вместе с вами, уважаемые коллеги, прошли. Вы помните, какое количество вызовов тогда поступало, какая была нагрузка, какие риски», — сказал губернатор.