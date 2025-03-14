В Люберцах подписали спонсорский договор на поставку мячей для ФК «Металлург»

Спонсорский договор на поставку мячей футбольной команде подписан между компанией «Мой Мяч» и ФК «Металлург» (г. Аша) в лице генерального директора Геннадия Медведева. Об этом рассказал соучредитель компании, руководитель ФШ «Спартак» в Люберцах Дмитрий Кудинов, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Металлург» — любительский футбольный клуб из Челябинской области, в этом году он отметит 35-летний юбилей. Команда готова выйти на новый уровень, пройти путь от любительского клуба до Второй лиги РФ, а в будущем — и до ФНЛ. Для этого у футболистов есть все — здоровые амбиции, хороший потенциал, достойный уровень игроков. В Аше очень любят футбол, весь город поддерживает свою команду! Это важно и значимо для всего российского футбола!» — отметил Дмитрий Кудинов.

Он также выразил надежду, что игроки ФК «Металлург» получат удовольствие от тренировок с мячами: качество и характеристики спортивного инвентаря соответствуют всем требованиям FIFA.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.