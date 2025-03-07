В Люберцах подписали соглашение о взаимодействии с академией физической культуры

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков и ректор Московской государственной академии физической культуры (МГАФК) Николай Чесноков подписали соглашение о взаимодействии и совместной деятельности в области развития физической культуры и спорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«МГАФК — это альма-матер для подготовки кадров в области физкультуры и спорта для нашей страны, одна из визитных карточек городского округа Люберцы. Мы уже продуктивно сотрудничаем с академией: в новом многофункциональном учебно-тренировочном комплексе на территории вуза организованы тренировки по фигурному катанию, хоккею, танцам и плаванию для наших юных жителей», — отметил Волков.

Он уточнил, что для участников губернаторского проекта «Активное долголетие» в бассейне академии проходят бесплатные занятия.

«Благодарю ректора Николая Николаевича Чеснокова и его команду за оказанное доверие и готовность к взаимодействию!» — подчеркнул Волков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.