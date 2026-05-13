В Люберцах Подмосковья сохранят памп-трек при реконструкции парка

Благоустройство Центрального парка культуры и отдыха продолжается в городском округе Люберцы. Глава округа Владимир Волков совместно с общественным советом парков проверил ход работ и подтвердил сохранение действующих объектов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работы в Центральном парке ведутся при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Проект благоустройства предварительно обсуждали с жителями в формате соучаствующего проектирования. По итогам встреч было принято решение перенести аттракционы из центральной части парка в прогулочную зону, чтобы сделать пространство более комфортным для отдыхающих.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.