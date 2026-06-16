В Люберцах Подмосковья проходит акция «Коробка храбрости»

Благотворительная акция «Коробка храбрости» продолжается в городском округе Люберцы и продлится до 6 июля. Жители и депутаты Мособлдумы собирают подарки для детей, проходящих длительное лечение в больницах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

За первые недели участники акции собрали несколько десятков игрушек, развивающих игр и творческих наборов для детей, находящихся на длительном лечении в медицинских учреждениях. Сбор приурочен ко Дню защиты детей.

На этой неделе к инициативе присоединились депутаты Московской областной думы Лидия Антонова и Дмитрий Дениско, партийный актив и жители округа. В «Коробку храбрости» передают настольные игры, наборы для творчества, фломастеры, цветные карандаши, краски и альбомы для рисования. Подарки помогут маленьким пациентам отвлечься от процедур и провести время с пользой.

«Для ребенка даже небольшое внимание может стать настоящей поддержкой, особенно если ему приходится долго находиться в больнице. Мы передали игры, материалы для творчества и рисования, чтобы ребята могли отвлечься от процедур и почувствовать заботу», — отметила Лидия Антонова.

Дмитрий Дениско подчеркнул, что акция стала доброй традицией и ежегодно объединяет десятки неравнодушных людей.

«Уже сегодня собрано несколько десятков игрушек, и до завершения сбора их станет значительно больше. Каждая игрушка — это улыбка ребенка и знак того, что он не остается один со своими трудностями», — сказал Дмитрий Дениско.

Сбор подарков проходит по адресу: Люберцы, улица Кирова, дом 22. Принять участие может любой желающий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказал слова благодарности руководителям медицинских учреждений, помогающих детям, и командам педиатров.

«Нисо Джумаевна (Одинаева — директор, председатель ученого совета НИКИ детства, главный педиатр Минздрава Московской области — ред.), хочу вам и вашей команде сказать слова благодарности, вы постоянно стараетесь внедрять новое, это новое мы видим, как отражается на здоровье детей. <…> Я хочу поблагодарить вас, Лео Антонович (Бокерия — президент НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева, академик РАН, главный внештатный специалист — сердечно-сосудистый хирург Минздрава России — ред.). Впервые я был у вас в центре Бакулева и видел в кувезах (детей — ред.), которых оперируют и спасают им жизни», — сказал Андрей Воробьев.