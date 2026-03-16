В Люберцах педагогов предупредили о новой схеме мошенничества, нацеленной на подростков

В подмосковных Люберцах на базе гимназии № 5 состоялось совещание с директорами и их заместителями из местных школ, посвященное новой схеме обмана. Выяснилось, что аферисты используют популярные мессенджеры вроде Telegram, WhatsApp и Discord, чтобы вовлечь детей в возрасте от 12 до 17 лет в преступные схемы, сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.

Механизм выглядит так: подросткам дают легкие задания и платят за них, но затем требуют выполнить уже противоправные действия, а если ребенок отказывается, его начинают шантажировать.

«Если незнакомец в интернете просит тебя совершить преступление, обещая награду или пугая карой — перед тобой враг. И врага можно победить только одним способом: рассказать о нем взрослым», — отметила помощник прокурора Нина Саакян.

Чем родители могут уберечь своего ребенка? Прежде всего, важно доходчиво донести до него простую истину: никакие обещания быстрого и легкого заработка не стоят того, чтобы ради них рисковать своей свободой и будущим.