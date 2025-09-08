В Люберцах отметили День города

В День города Люберцы собрались сотни жителей: более 500 детей и родителей прокатились на мототехнике в «Семейном мотопарке», а 70 участников СВО получили консультации по трудоустройству на ярмарке вакансий. Обе площадки организовали активисты партии «Единая Россия» в рамках федеральных проектов «Детский спорт» и «Моя карьера с Единой Россией», сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

В субботу город праздновал свой день рождения с особым размахом. Открытие «Семейного мотопарка» собрало более 500 гостей, среди которых свыше 300 детей и подростков. На площадке были представлены более 20 моделей современной мототехники, а также обучающие зоны и тест-драйвы. За день участники совершили более 50 пробных заездов под присмотром опытных инструкторов, обеспеченных шлемами и защитной экипировкой.

«Главная цель проекта — популяризация детского спорта и развитие мотоклубов в городском округе, где уже сегодня занимается более 200 ребят. За один день площадку посетили более 500 человек, и мы уверены, что многие из них станут нашими будущими спортсменами», — отметил депутат местного Совета, муниципальный координатор проекта «Детский спорт» партии «Единая Россия» Дмитрий Кудинов.

Параллельно для участников СВО активисты партии организовали ярмарку вакансий в рамках проекта «Моя карьера с Единой Россией». Гости получили индивидуальные консультации по трудоустройству, помощь в подборе вакансий, а также направления на переобучение и повышение квалификации.

«Мы видим, что вопросы занятости и адаптации для участников СВО крайне важны. На нашей ярмарке 70 человек получили консультации, 40 нашли вакансии, а 15 записались на обучение. Наша задача — помочь каждому найти достойное место, где их опыт будет востребован», — подчеркнул депутат окружного Совета, муниципальный координатор проекта «Моя карьера с Единой Россией» Мигран Туманов.

В рамках празднования Дня города партийцы совместно с Центром занятости населения Московской области также провели для молодежи профориентационное тестирование и семинар «Продающее резюме».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.