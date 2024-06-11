В Люберцах открылись 33 школьных лагеря с дневным пребыванием

В городском округе Люберцы во вторник стартовала летняя оздоровительная кампания, в 33 школах открылись школьные лагеря с дневным пребыванием, сообщил глава муниципалитета Владимир Волков.

«Летние каникулы — время полезного отдыха. На базе 33 школ Люберец открылись лагеря с дневным пребыванием. В них отдохнут 3 565 детей в возрасте от 7 до 15 лет. Ребят ждёт интересная программа по разным направлениям, общение со сверстниками и самые яркие впечатления», — отметил Волков.

Он подчеркнул, что в этом году летняя оздоровительная кампания Люберец охватит свыше 63% детей в возрасте от 7 до 15 лет, в том числе 57% детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также членов семей участников СВО — всего это порядка 23 тысяч человек.

«От всей души желаю нашим юным жителям активного лета, наполненного новыми знакомствами, знаниями и, конечно же, только позитивными эмоциями», — добавил Волков.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что летняя оздоровительная кампания в регионе охватит около 180 тыс. ребят. Она стартует 30 мая.

«Традиционно мы вместе с муниципалитетами серьезно готовимся к летней кампании. В этом году она охватит порядка 180 тыс. ребятишек. На выбор родителей — 105 загородных лагерей в Рузе, Истре, Коломне, Пушкинском округе и других территориях. Кроме того, будут работать 960 пришкольных лагерей — они тоже востребованы. Наша первоочередная задача заключается в том, чтобы каждая локация, куда мы направляем детей, отвечала самым строгим требованиям и стандартам безопасности, удобства», — заявил Воробьев.