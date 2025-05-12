В Люберцах открыли памятник, посвященный подвигу железнодорожников в годы ВОВ

В сквере у железнодорожной станции «Панки» городского округа Люберцы состоялось торжественное открытие памятника, посвященного подвигу железнодорожников в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На постаменте из красного кирпича установлен паровоз серии «Э», устремленный вперед — к долгожданному 9 мая 1945 года. Памятные таблички рассказывают об огромном вкладе работников железных дорог Советского Союза в Победу, а также об их бессмертных подвигах и самоотверженном труде.

Проект был инициирован и реализован благотворительным фондом «Сердце — детям». Подготовка памятника — от разработки концепции до финальных этапов монтажа — заняла более двух лет.

В церемонии открытия приняли участие представители администрации городского округа Люберцы, ветераны, работники железной дороги и жители города.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.