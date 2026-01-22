В Люберцах открыли «Добрую комнату» для особенных детей

Специализированное пространство для детей с ограниченными возможностями здоровья открылось в медицинском центре «Марусино». Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия».

«Добрая комната» — региональный партийный проект, стартовавший в Подмосковье в 2019 году, он направлен на создание условий для комфортного пребывания детей в медицинских учреждениях региона. Координатор проекта, депутат Мособлдумы от «Единой России» Линара Самединова отметила, что сегодня по области открыто уже более 100 таких площадок.

«Для нас важно, чтобы комнаты не были формальностью „для галочки“, а были живыми. Мы сопровождаем детей, наполняем пространства заботой. Депутаты и члены партии стараются сделать больницы по-настоящему уютными: с помощью акций „Коробки храбрости“ постоянно обновляем игрушки и книги, проводим праздники. „Добрая комната“ — не просто красивый интерьер, а способ помочь ребенку быстрее поправиться с помощью заботы и позитивных эмоций!» — подчеркнула Линара Самединова.

В Люберцах маленьких пациентов и их родителей, которые пришли на открытие «Доброй комнаты», ждали интерактивная музыкальная гостиная с участием артистов, тактильные и сенсорные занятия, а также познавательные встречи и мастер-классы.

«Ни для кого не секрет, что поход к врачу для многих детей — это большой стресс, поэтому мы позаботились о том, чтобы каждому ребенку было комфортно и спокойно в этих стенах. Игрушки, различные развивающие игры, книги, раскраски создают атмосферу радости. Здесь малыши могут поиграть, расслабиться перед приемом и избежать нервозности во время приема у врача. В этом медицинском центре квалифицированную помощь оказывают детям с ограниченными возможностями здоровья. С ними работают реабилитологи, врачи ЛФК и многие другие узкие специалисты. Уверена, что благодаря „Доброй комнате“ лечение маленьких пациентов будет более комфортным и позитивным», — сообщила муниципальный координатор проекта Наталья Феоктистова.

По словам жительницы Люберец Натальи Наумовой, такая уютная, домашняя обстановка — приятный подарок как для маленьких пациентов, так и для их родителей.

«Очень приятно, что заботятся не только о здоровье наших деток, но и об их психоэмоциональном состоянии. Это важно для нас. Большое спасибо за „Добрую комнату“ и за праздник, организованный в честь ее открытия. Моему сыну очень понравилось!» — поделилась впечатлениями Наталья.

Проект «Добрая комната» уже дважды отмечен на федеральном уровне — он стал лауреатом премии «Мы вместе», заняв второе место в номинации «Здоровье нации».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.