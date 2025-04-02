В Люберцах открыли детский сад на 200 мест

«Детский сад на 200 мест возведен по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева. В саду комфортные группы, оборудованные всем необходимым, медицинский кабинет и пищеблок, музыкальный и спортзалы, кабинет психолога. На прилегающей территории обустроены современные прогулочные площадки», — отметил Волков.

Глава Люберец уточнил, что благодаря наполнению садика учебно-методическими комплексами — это одно из первых дошкольных учреждений в Подмосковье, где дети будут учиться основам финансовой грамотности. Игровые модули позволят включиться в профориентацию уже в дошкольном возрасте.

«Уверен, новый социальный объект придаст импульс развития одному из старейших микрорайонов города», — подытожил Волков.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.