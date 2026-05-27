В Люберцах открыли автогородок в школе №52

Автогородок «Азбука дорог» начал работу на территории школы №52 в поселке Малаховка городского округа Люберцы. Площадка предназначена для практического обучения детей правилам дорожного движения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Автогородок представляет собой миниатюрную модель настоящего города с дорогами, перекрестками, светофорами и пешеходными переходами. Здесь дети в игровой форме смогут изучать правила дорожного движения, осваивать навыки безопасного поведения на дороге и получать практический опыт управления велосипедом и другими транспортными средствами», — отметила заместитель главы муниципалитета — начальник управления образованием Виктория Бунтина.

Она добавила, что в городском округе действует более 50 отрядов юных инспекторов движения в 27 школах. Участники объединений помогают проводить профилактику детского дорожно-транспортного травматизма и пропагандируют соблюдение правил среди сверстников.

Ранее аналогичный автогородок открыли на базе гимназии №16 «Интерес».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности приведения в порядок пешеходных переходов возле подмосковных образовательных учреждений к началу учебного года.

«Все, что касается пешеходных переходов, парковок — это тоже важная работа при подготовке к новому учебному году. У нас каждая школа должна иметь все необходимое, чтобы родители могли удобно высаживать детей из машин, а ребята — безопасно идти на учебу по тротуару», — сказал Воробьев.