В Люберцах определили первого мультистобалльника ЕГЭ

В городском округе Люберцы подвели итоги ЕГЭ по русскому языку: пять выпускников получили 100 баллов. Первым мультистобалльником в этом году стал ученик гимназии №16 «Интерес» Никита Нестеров, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По результатам экзамена по русскому языку максимальный балл набрали Ольга Арифулина из школы №54, Алекс Авакян из кадетской школы, а также Милана Мирзаева и Милана Сердюкова из инженерно-технологического лицея.

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков отметил, что первым мультистобалльником этого года стал выпускник гимназии №16 «Интерес» Никита Нестеров. Он получил 100 баллов по русскому языку, а ранее показал максимальный результат по химии.

«Поздравляю ребят, их наставников и родителей!» — подчеркнул Владимир Волков.

Ранее стали известны итоги ЕГЭ по химии и литературе. По этим предметам восемь выпускников школ Люберец также получили высший балл.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ежегодно улучшаются показатели образования, это крайне важный фактор для региона. Улучшение показателей образования для региона много значит.

«Это значит, что большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.