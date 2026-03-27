В Люберцах около 200 человек сдали пробный ЕГЭ по математике

Около 200 жителей приняли участие в акции «Сдаем ОГЭ и ЕГЭ вместе с родителями», которая прошла 26 марта в гимназии № 16 «Интерес» в Люберцах. Участники написали пробный экзамен по математике в условиях, максимально приближенных к реальным, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В акции участвовали родители будущих выпускников, руководители образовательных учреждений округа, ветераны СВО и все желающие. К мероприятию присоединился глава муниципалитета Владимир Волков.

Участники прошли все этапы экзаменационной процедуры: регистрацию, проверку металлодетекторами, сдачу телефонов и заполнение бланков. После этого они написали пробный ЕГЭ по математике.

«Главное, что я вынес как родитель: акция помогает нам, взрослым, понять, через что проходят наши дети, и поддержать их на этом непростом, но важном этапе жизни. Спасибо организаторам за возможность окунуться в атмосферу экзамена. Ребята, желаю вам уверенности, спокойствия и, конечно, высоких баллов! У вас все получится!» — отметил Владимир Волков.

Организаторы подчеркнули, что мероприятие направлено на снижение психологического напряжения у выпускников и их родителей, а также на знакомство общественности с процедурой проведения ОГЭ и ЕГЭ.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.