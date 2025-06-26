В Люберцах официально оборудованы три места для отдыха у воды

На территории городского округа Люберцы официально оборудованы три места отдыха у воды: на Кореневском карьере, Малаховском озере и Дзержинском карьере в районе экстрим-парка «Фристайл». Купаться в этих водоемах запрещено, сообщает пресс-служба администрации округа.

Сотрудники администрации городского округа Люберцы, специалисты ГИМС МЧС России и пожарной инспекции проверили береговую зону Дзержинского карьера на предмет безопасности для отдыхающих.

Дзержинский карьер — это одно из самых посещаемых мест отдыха у воды в Подмосковье. С середины мая здесь уже отдохнули около 55 тысяч человек.

По словам начальника управления ГО и ЧС администрации муниципалитета Эдуарда Сигалова составляется дорожная карта для обустройства на Дзержинском карьере городского пляжа.

«На первом этапе планируется за счет предпринимателей, осуществляющих деятельность на Дзержинском карьере, оборудовать посты спасателей. Далее будет прорабатываться вопрос благоустройства береговой зоны с последующей организацией городского пляжа», — сообщил начальник управления ГО и ЧС администрации округа Люберцы Эдуард Сигалов.

Помимо вышки для спасателей, необходимо с помощью водолазов проверить дно карьера и огородить буйками места, предназначенные для купания, также будут организованы места для лиц, не умеющих плавать, и для детей. Специалисты проведут отбор проб воды в прибрежной зоне и зоне купания, а также проведут исследования песка по санитарно-химическим и микробиологическим показателям.

Инспекторы ГИМС напоминают жителям о запрете купания на несанкционированных пляжах. В летний период в рамках профилактики будут проводиться регулярные рейды на водоемах городского округа Люберцы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.