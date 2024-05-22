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В Люберцах обустроили новый наземный пешеходный переход по просьбам жителей

По улице Проектируемый проезд № 4037 в Люберцах завершается обустройство наземного пешеходного перехода. Работы ведутся по просьбам жителей, сообщается на официальном интернет-портале администрации округа.

Участком по Проектируемому проезду № 4037 рядом с ЖК «Облака 2.0» пользуется большое количество пешеходов, в результате чего возникла необходимость в обустройстве дополнительного наземного пешеходного перехода.

В соответствии с утвержденным решением комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории городского округа Люберцы в настоящее время идет обустройство подходов к переходу, установлены дорожные знаки, нанесена разметка.

Ранее к работам по обустройству нового пешеходного перехода на пересечении улиц Вокзальной и 1-й Первомайской приступили в поселке Малаховка. Небезопасный участок был выявлен в ходе обследования территории.

По результатам рассмотрения вопроса на комиссии по безопасности дорожного движения было принято решение об организации перехода и установке искусственных дорожных неровностей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.