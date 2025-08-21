В Люберцах обустраивают фундаментную плиту будущего образовательного центра

сегодня в 10:20

Строители ведут монолитные работы по устройству фундаментной плиты воспитательно-образовательного комплекса в пос. Октябрьский Люберец, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«В поселке Октябрьский подмосковных Люберец подрядчик ведет устройство монолитной фундаментной плиты будущего воспитательно-образовательного комплекса со школой на 1500 мест и детским садом на 200 мест. Завершение строительства запланировано в 2027 году», — говорится в сообщении.

Общая площадь объекта превысит 22 тыс. кв. м, включая школу площадью 19 тыс. кв. м и детсад площадью 3 250 кв. м.

Помимо учебных классов, в многофункциональном образовательном комплексе предусмотрены мастерские, актовый и спортивные залы, пищеблок и столовые, блок медицины и библиотечно-информационный центр. В блоке детского сада, разместят групповые ячейки со спальнями, игровыми и обеденными зонами. На территории оборудуют спортивные и игровые площадки.

Соцобъект возведут на земельном участке площадью 5,85 га.

Работы идут в рамках государственной программы «Строительство объектов социальный инфраструктуры Московской области» за счет средств бюджета региона, в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.