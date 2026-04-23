В Люберцах обновляют дороги на улицах Кирова и Мира

Дорожные службы продолжают ремонт на улицах Кирова и Мира в Люберцах в рамках муниципальной программы. На участках меняют бортовые камни, готовят основания для тротуаров и обновляют покрытие, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работы ведутся на улице Кирова — от пересечения с улицей Власова до ДС «Триумф», а также на улице Мира. Проект реализуют по программе «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса».

«На улице Кирова на проезжей части уже установили новые бортовые камни и сейчас регулируют крышки люков колодцев. Старое покрытие здесь отфрезеровано ранее. Параллельно на тротуаре установлен новый бортовой камень, завершается устройство песочно-щебеночного основания — совсем скоро приступят к укладке», — отметил заместитель главы городского округа Александр Сорокин.

На улице Мира специалисты приступили к фрезерованию старого асфальта. На тротуаре устанавливают новые бортовые камни и формируют корыто — основание для последующих слоев покрытия.

В 2026 году в округе запланирован ремонт 13 автомобильных дорог местного значения вместе с тротуарами. Также предусмотрено строительство нового тротуара на улице Михельсона.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.