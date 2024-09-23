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В Люберцах объявлен конкурс на благоустройство парка «Дружбы»

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по благоустройству парка «Дружбы» вокруг озера Черное, расположенного в городском округе Люберцы, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ по благоустройству парка „Дружбы“ вокруг озера Черное, расположенного в г. о. Люберцы». Планируется установить малые архитектурные формы, систему оповещения и т. д.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Люберцы.

«Выполнение работ планируется завершить в 2025 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.