В Люберцах наградили жителей за спасение двухлетнего ребенка

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков 16 апреля вручил почетные знаки «За активную гражданскую позицию» жителям, которые спасли двухлетнего ребенка после падения из окна в поселке Октябрьский. Инцидент произошел 30 марта, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Происшествие случилось 30 марта в поселке Октябрьский. Двухлетний мальчик выпал из окна на козырек подъезда. Трагедии удалось избежать благодаря быстрой реакции соседей.

Одной из первых на помощь пришла Валентина. Она заметила ребенка и позвала прохожих. Нурудин поднялся на козырек, где вместе с Альфредом помог спустить малыша вниз. После этого ребенка передали матери.

«Сегодня от имени всех родителей округа поблагодарил героев за спасение жизни нашего юного жителя и вручил знаки отличия „За активную гражданскую позицию“. Валентину отметим наградой после ее возвращения из отпуска. Спасибо за ваши добрые сердца и отвагу!» — отметил Владимир Волков.

Глава округа подчеркнул важность взаимопомощи и готовности прийти на выручку в сложной ситуации. По его словам, такие поступки служат примером для всех жителей Люберец.

«Очень важно всем быть на местах и оперативно оказывать максимальную помощь по тому или иному происшествию. Вы это прекрасно знаете — и те, кто работает недавно, и те, кто работает продолжительное время. Это отличительная черта команды, которая должна у нас присутствовать постоянно», — подчеркнул Воробьев.