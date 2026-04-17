В Люберцах на «Белкофесте» выпустили шесть алтайских белок

Экологический фестиваль «Белкофест» прошел 16 апреля в Парке Сказок в поселке Томилино городского округа Люберцы. В рамках акции в парке выпустили шесть алтайских белок и установили для них домики, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В фестивале приняли участие более 300 человек. Заводчики рассказали гостям об особенностях кормления белок и о том, как важно поддерживать для них благоприятные условия в период истощения кормовой базы и выведения потомства.

В парке установили специальный аппарат с кормом. Посетители могут приобрести лакомства, чтобы покормить белок и птиц.

Для детей организовали развлекательную программу и мастер-класс по изготовлению домиков для животных. По итогам мероприятия на деревьях разместили 10 бельчатников и 5 скворечников, а самым активным участникам вручили памятные подарки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.