В Люберцах модернизировали освещение на перекрестке в Малаховке

Уличное освещение обновили на пересечении улицы Мичурина и Красковского шоссе в поселке Малаховка городского округа Люберцы по просьбе жителей. Работы проверил 23 марта глава округа Владимир Волков, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С просьбой модернизировать освещение на оживленном перекрестке к властям обратилась председатель уличного комитета Малаховки во время выездной администрации. Участок востребован у жителей: по этому маршруту идут в поликлинику, детский сад и школу.

23 марта глава округа Владимир Волков вместе с жителями оценил выполненные работы.

«Место проходное — взрослые этим маршрутом идут в поликлинику, отводят малышей в детсад, а наши юные жители здесь проходят в школу. Наши службы оперативно отреагировали: обследовали линию, нашли проблему, протянули кабель, заменили старые и установили 10 новых светильников», — отметил Владимир Волков.

В округе продолжается программа модернизации уличного освещения. В 2025 году новые линии обустроили по 10 адресам. В текущем году планируется построить еще 13 линий, заменить 24 шкафа управления наружным освещением и 1150 старых светильников на светодиодные. С адресным перечнем можно ознакомиться на сайте люберцы.рф.

Инициированный губернатором Московской области Андреем Воробьевым проект «Светлый город» направлен на ликвидацию недоосвещенных мест в регионе, повышение энергоэффективности уличного освещения, а также создание комфортных условий в местах проведения досуга жителей.