В Люберцах коммерческую организацию оштрафовали на 500 тыс рублей

Люберецкий городской суд в 2024 году рассмотрел уголовное дело в отношении представителя коммерческой организации, совершившего коррупционное преступление. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В суде был подтвержден факт передачи представителем организации должностному лицу территориального ветеринарного управления незаконного денежного вознаграждения на общую сумму более 80 тыс. рублей. Деньги передавались за оформление ветеринарных свидетельств, в которые были внесены заведомо ложные сведения.

В этой связи Люберецкая городская прокуратура возбудила в отношении юридического лица дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

Рассмотрев административные материалы, мировой судья 112 судебного участка Люберецкого судебного района Московской области оштрафовал организацию на 500 тыс. рублей.

