В Люберцах дети с ОВЗ получили школьные наборы

В общественной приемной «Единой России» Люберец депутат Государственной Думы РФ Михаил Терентьев встретился с семьями, в которых растут дети с ОВЗ, вручил им школьные наборы, а также проверил на доступность для маломобильных людей сквер имени Бориса Громцева, передает пресс-служба партии.

«Каждый депутат от партии „Единая Россия“ считает важным участие в таких акциях, которые помогают семье в трудных ситуациях. Сегодня мы вручили 5 школьных наборов семьям Русу и Паниным. А еще 2 набора партийцы передадут семье Демкиных, которые, к сожалению, не могли прийти. Я уверен, что эти ребята будут с удовольствием учиться и достигать новых успехов», — рассказал Михаил Терентьев.

Мама люберецкой школьницы Юлия Панина отметила, что это не просто набор — это внимание, забота и поддержка. «Дети радуются подаркам, а мы, родители, чувствуем, что нас слышат и понимают. Спасибо огромное за помощь!», — сказала люберчанка.

Также Михаил Терентьев вместе с главой округа Владимиром Волковым и участником СВО с ограниченными возможностями здоровья Дмитрием Яшиным осмотрели благоустраиваемый в рамках народной программы «Единой России» сквер имени Бориса Громцева.

«Во время мониторинга обнаружили ряд проблем, о которых сказали подрядчику, сразу обсудили их и нашли пути решения. Мы нашли место, где можно сделать удобный пандус, который позволит соединить верхнюю и нижнюю части парка. А там, где лестница, необходимо сделать контрастными первую и последнюю ступеньки, чтобы инвалиды по зрению и люди, передвигающиеся с тростью, видели, где она начинается, и не споткнулись», — рассказал федеральный координатор проекта «Единая страна — доступная среда» партии «Единая Россия» Михаил Терентьев.

Парламентарий добавил, что для людей с инвалидностью, передвигающихся на автомобиле с ручным управлением, должны быть предусмотрены особые парковочные места.

«В прошлом было принято решение, что участники специальной военной операции с тяжелой инвалидностью обеспечиваются автомобилями с ручным управлением, и их предоставляет фонд „Защитники Отечества“. За 2024 год по всей России предоставили порядка 500 таких автомобилей. И будет правильно, если человек с инвалидностью сможет спокойно выйти из автомобиля и найти специальное парковочное место, обозначенное соответствующим дорожным знаком», — отметил председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев.

Первый этап обновления сквера завершился в прошлом году: появились новые дорожки, освещение, сцена, зоны отдыха, лавочки, урны и зеленые насаждения. Сейчас подрядчики укладывают плитку и рулонный газон, монтируют детскую площадку с безопасным покрытием, спортивные тренажёры и новые малые архитектурные формы. Отдельное внимание уделят созданию безбарьерной среды: установят спуски, пандусы, поручни и тактильные указатели

«Для меня очень важно, что власть слышит и учитывает мнение людей с ОВЗ. Часто именно в мелочах — в высоте бордюра, наклоне пандуса или расположении поручня — решается, смогу ли я воспользоваться общественным пространством. Сегодня я убедился, что работы в сквере ведутся грамотно, и здесь в ближайшем будущем будет удобно и людям с инвалидностью, и мамам с колясками, и пожилым гражданам», — заключил участник СВО, инвалид-колясочник Дмитрий Яшин.

Напомним, благоустройство сквера — часть народной программы «Единой России». В этом году завершаются работы в парке «Дружба», на площади Святителя Николая, в Наташинском и Летнем парках. Впереди — обновление Томилинского лесопарка, «Лесной опушки» и проектирование Центрального парка. До 2027 года в округе преобразятся все ключевые природные и рекреационные зоны, включая Кореневский, Дзержинский и Красковский карьеры.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.