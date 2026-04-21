В Люберцах депутат помогла семье мобилизованного бойца

Депутат совета депутатов городского округа Люберцы Екатерина Исаева на днях оказала помощь матери мобилизованного участника СВО из Дзержинского. Для женщины приобрели и доставили на дом специальное оборудование для ванной комнаты, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Екатерина Исаева, представляющая партию «Единая Россия», продолжает работать с обращениями семей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Очередная помощь потребовалась Надежде Владимировне, у которой из-за сильных болей в ногах возникли трудности в быту.

«Ко мне регулярно приходят семьи наших военнослужащих — у каждого своя ситуация, но объединяет их одно: им нужна поддержка здесь и сейчас. В случае Надежды Владимировны речь шла о здоровье — сильные боли в ногах. Без специального приспособления в ванной элементарные бытовые вещи становились серьезным испытанием. Мы оперативно закупили необходимый инвентарь и доставили его на дом», — рассказала Екатерина Исаева.

Надежда Владимировна отметила, что помощь оказалась своевременной и значительно облегчила повседневную жизнь.

Ранее депутат окружного совета, директор СШОР «Союз» Виктор Худяков поддержал ветерана СВО Михаила Матвиенко. Он организовал для него бесплатные тренировки по дзюдо по специальной программе для граждан с ОВЗ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что родственники и дети участников специальной военной операции в Подмосковье получают различные меры поддержки, в том числе и в индивидуальном порядке.

«Дети, родители, жены (участников СВО — ред.) сталкиваются с разными сложностями. Мы стараемся помогать и в рамках фонда «Защитники Отечества», и на каждой территории у нас есть семьи, которые мы сопровождаем», — сказал губернатор.