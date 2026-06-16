В Люберцах демонтировали 92 незаконных торговых объекта

В городском округе Люберцы с начала 2026 года снесли 92 несанкционированных торговых объекта. Работу ведут по поручению губернатора Московской области, до конца года планируется ликвидировать еще более 150 НТО, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Люберцах продолжается масштабная работа по упорядочению сферы торговли и освобождению муниципальных земель от незаконных построек. С начала 2026 года в округе демонтировали 92 несанкционированных торговых объекта.

По решению суда на улице Побратимов снесли более 30 торговых точек, которые размещались там с 2010 года. Освобожденные участки возвращают в муниципальную собственность.

«От жителей на торговлю в этом месте регулярно поступали жалобы на нарушение санитарных норм и правил. В ближайшее время территорию, освободившуюся от незаконных НТО, благоустроят», — отметила заместитель главы городского округа Люберцы Ирина Марченко.

В судах также рассматриваются иски о демонтаже еще 55 объектов капитального строительства. Работа в этом направлении продолжается.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что торговые объекты на вылетных магистралях необходимо привести в порядок.

«Еще одна тема важная, заметная для наших жителей, для всех нас — это приведение в соответствие объектов потребительского рынка и услуг, расположенных на вылетных магистралях. Акцент на вылетные магистрали <…>, но не только. И в центре городов, и в прилегающих к центру микрорайонах все должно соответствовать стандарту и радовать глаз», — сказал Воробьев.