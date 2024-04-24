В Люберцах 27 апреля высадят деревья и уберут мемориалы в ходе «Дня добрых дел»

Городской округ Люберцы 27 апреля присоединится к новой акции «День добрых дел», которая проводится при поддержке губернатора в Московской области, сообщается на официальном интернет-портале администрации округа.

«В рамках акции на территории 31 школы и 5 парков будут высажены деревья, кустарники и цветы, проведена уборка памятников и мемориальных комплексов, а юнармейские отряды примут участие в акции «Верни герою имя». Основными площадками акции станут лицей № 4, корп.№ 2 (Октябрьский проспект, 118), гимназия № 44 (ул. Калараша, д. 3), Центральный парк, парк «Малаховское озеро», Парк Сказок, парк «Лесная опушка» и Парк Лапса», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

Он пояснил, что самые масштабные работы пройдут в Центральном парке. Более 750 школьников примут участие в посадке деревьев и цветников. Кульминацией праздника станет пуск фонтана в 12:00. Участников акции ждут интересные культурные и спортивные активности.

«Начало акции в 10:00, приглашаем всех жителей принять участие в ней. День добрых дел и субботники дают каждому из нас возможность внести свой вклад в облик округа. Всю информацию об акции можно узнать на сайте:люберцы.рф в разделе «Субботник 2024», — добавил Волков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.