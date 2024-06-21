В Люберцах 22 июня у мемориального комплекса «Вечный огонь» жители зажгут свечи

В городском округе Люберцы в День памяти и скорби у мемориального комплекса «Вечный огонь» жители зажгут свечи. В 2024 году памятная дата приходится на субботу, передает пресс-служба администрации городского округа.

В День памяти и скорби всех желающих приглашают принять участие в акции «Свеча памяти» в честь павших героев. Организаторы ждут люберчан 22 июня в 03.00 у мемориального комплекса «Вечный огонь» (Люберцы, Октябрьский проспект, д. 116), чтобы вместе зажечь свечи в память о героях нашей страны.

Ежегодно 22 июня в России отмечают День памяти и скорби. Именно в этот день в 1941 году нацистская Германия напала на СССР, положив начало Великой Отечественной войне.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.