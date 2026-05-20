В Люберцах 161 волонтер помогает голосовать за благоустройство

Голосование за объекты благоустройства на 2027 год проходит в городском округе Люберцы с 21 апреля, жителям помогают 161 волонтер. Принять участие можно до 12 июня на федеральном портале, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Волонтеры работают на специальных информационных точках в Наташинском парке, Центральном парке культуры и отдыха и у станции МЦД-3 «Люберцы». Они консультируют жителей о проекте «Формирование комфортной городской среды», рассказывают о планах благоустройства и помогают проголосовать на портале zagorodsreda.gosuslugi.ru.

«Волонтеры работают на специальных информационных точках в Наташинском парке, Центральном парке культуры и отдыха и у станции МЦД-3 «Люберцы». Также активисты включатся в работу на дополнительных точках голосования, в том числе на встречах с жителями в формате выездной администрации», — пояснила начальник управления молодежной политики и развития добровольчества администрации Наталья Канакова.

Жители округа могут выбрать один из трех объектов: сквер в поселке ВУГИ вблизи дома №3, пруд на улице Шевченко в Томилино или Гремячевский родник в Дзержинском. Территория, набравшая наибольшее количество голосов, будет благоустроена в первоочередном порядке в 2027 году. Программа реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.