В Люберецком техникуме открыли мурал, посвященный 80-летию Великой Победы

В корпусе Люберецкого техникума им. Героя Советского Союза, летчика-космонавта Ю. А. Гагарина в Дзержинском открыли мурал, посвященной 80-летней годовщине Великой Победы. Об этом рассказал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

«Студенты Люберецкого техникума имени Ю. А. Гагарина нарисовали художественный мурал памяти. В своей работе они показали единение двух поколений героев: Великой Отечественной войны и специальной военной операции. Благодарю студентов и педагогический коллектив во главе с директором Ольгой Александровной Клубничкиной за эту важную инициативу и её воплощение», — отметил Владимир Волков.

Также в этот день для студентов прошел «Урок мужества». Руководитель Люберецкого отделения Ассоциации ветеранов СВО Александр Кулагин и ветеран спецоперации Николай Чернобровкин рассказали, что их привело в профессию, поделились историями из личного опыта, продемонстрировали военную амуницию и ответили на вопросы студентов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все руководители на местах — от директоров школ до глав муниципалитетов — должны серьезно и внимательно отнестись к вопросам безопасности на мероприятиях, посвященных празднованию 9 Мая. Каждый муниципалитет должен провести оперативный штаб с участием правоохранительных органов, на котором необходимо проанализировать, в каких местах будут проходить события.

«Эта тема всегда имеет значение. Сейчас особенно. Все мероприятия накануне праздников необходимо согласовать на оперштабе», — сказал Воробьев.