В Люберецком округе 22 сентября школьникам рассказали о волонтерстве

Встреча прошла в рамках патриотической программы «Успех в единстве поколений». Со школьниками беседовали депутат окружного совета Алексей Кочетков, заместитель начальника управления молодежной политики администрации Люберец Александр Шугуров и муниципальный координатор партийного проекта «Мир возможностей» Владимир Харламов.

Участникам рассказали о помощи на крупных мероприятиях: волонтеры взаимодействуют со зрителями и артистами, помогают монтировать и разбирать сцену и оборудование. Другое направление — экологическое волонтерство, в том числе помощь приютам для бездомных животных, уборка парков и скверов, сбор макулатуры и электроники.

«Мы помогаем приютам для бездомных животных: собираем корм, гуляем с подопечными», — отметил Александр Шугуров.

Школьникам также объяснили, что такое волонтерская книжка и какие преимущества она дает. В конце встречи организаторы пригласили желающих присоединиться к команде центра «Лидер» и движениям «Волонтеры Подмосковья» и «Волонтеры Победы».

Развивать добровольческие инициативы по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Начать путь в волонтерстве легко: достаточно зарегистрироваться на платформе Добро.РФ и выбрать направление по душе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил «Волонтеров Подмосковья» с первым юбилеем. Он сослался на слова президента России о том, что волонтеры — это опора страны, люди, вдохновляющие своим примером. 5 лет назад движение «Волонтеры Подмосковья» объединило общественные, добровольческие и молодежные организации. Только самых активных в их рядах — 56 тысяч человек. Волонтеры рядом в самые сложные моменты, заботятся о тех, кто нуждается в особой поддержке и внимании.

«На счету волонтерского движения Подмосковья почти 9 тысяч добрых дел. Это очень важная и своевременная помощь. Когда в 2022 году наши школьники предложили помочь жителям Донбасса, инициатива постепенно переросла в масштабный гуманитарный проект «Доброе дело». Сегодня он реализуется во многом благодаря команде волонтеров. За это время собрано и отправлено почти 8,5 тысяч тонн помощи. Ребята организуют сбор и сами отвозят грузы в новые регионы и на передовую. Мы со своей стороны стараемся поддерживать все добрые инициативы и проекты, отмечать самых активных и вовлеченных в жизнь нашего Подмосковья», — рассказал Воробьев.