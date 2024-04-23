В Ливии продолжается мощная песчаная буря
Из-за песчаной бури небо Ливии окрасилось в красно-оранжевый цвет
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В Ливии продолжается мощная песчаная буря, из-за которой небо окрашено в красно-оранжевый цвет, сообщает SHOT.
В стране из-за мощной песчаной бури нарушено авиасообщение — рейсы отменяются и переносятся. Также из-за этого закрыты школы и государственные учреждения.
Власти Ливии попросили всех людей не покидать жилища. Работников многих предприятий отправили по домам из-за непогоды.
Песчаная буря уже достигла и других стран — юга Греции. Там из-за африканской пыли в некоторых районах небо также перекрасилось в желто-оранжевый цвет.