В лицее Одинцова прошла конференция базовой школы РАН с международным участием

На базе Одинцовского «Десятого лицея» 4 апреля состоялась III научно-практическая конференция Базовой школы Российской академии наук с международным участием, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

С приветственным словом к участникам обратился доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института общей физики РАН им. Прохорова, главный научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических измерений, заведующий лабораторией лазерных ультразвуковых методов НИТУ МИСИС Александр Карабутов. Он пожелал юным исследователям вдохновения и успехов, подчеркнув значимость их стремления к знаниям.

В конференции приняли участие школьники, педагоги и ученые. Они обсудили широкий круг вопросов в области точных, естественных и гуманитарных наук. Участники представили свои исследования по математике, информационным технологиям, экологии, медицине, филологии, экономике, общественным наукам, инженерии, естественным наукам и прикладному творчеству.

Работы школьников оценивало экспертное жюри, в состав которого вошли ведущие ученые, преподаватели лицея и вузов.

Мероприятие подтвердило высокий уровень подготовки школьников и их заинтересованность в научной деятельности, а также способствовало укреплению связей между образовательными учреждениями и научным сообществом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.