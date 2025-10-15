В лицее № 7 в Химках 16 октября пройдет премьера спектакля по пьесе «Горе от ума»

Легкая лирическая комедия и социальная сатира столкнутся в схватке на сцене лицея № 7. Актеры школьного театра приглашают на спектакль «Ах, Саша…» по пьесе А. С. Грибоедова «Горе от ума», сообщает пресс-служба администрации округа.

Можно ли найти что-то новое в пьесе, который знает каждый школьник, в пьесе, которая растаскана на цитаты и крылатые фразы? Юные актеры лицея № 7 уверяют, что да.

Зрителей ждет новое прочтение бессмертной пьесы Александра Грибоедова, в котором органично соединяются классическая драматургия и современный взгляд на сценическое искусство. Смешной и трогательный, яркий и проникновенный, классический и всегда актуальный спектакль обещает подарит зрителям незабываемые впечатления.

Премьера состоится 16 октября в 17:00 в актовом зале лицея № 7 по адресу: улица Ватутина, дом № 2. Вход свободный. Возрастные ограничения 6+.

