В лицее Химок рассказали о безопасности в интернете

В Химкинском лицее № 12 прошел нестандартный урок. Занятие провели не педагоги, а сотрудники прокуратуры, которые побеседовали со школьниками о безопасном поведении в интернете, сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.

Помощник Химкинского прокурора Майя Пономарева объяснила, как защититься от кибермошенников. В частности, она отметила, что злоумышленники часто используют психологическое давление, например, притворяются родственниками, попавшими в трудное положение.

Ребят предупредили, что нужно сразу сбрасывать звонок и связываться со своими близкими по проверенному номеру телефона. Эти же правила действуют и для сообщений, которые приходят в любых мессенджерах.