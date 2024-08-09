В Липецке подготовили 9 пунктов временного размещения после атаки ВСУ

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Губернатор Артамонов: в Липецке развернули девять ПВР для эвакуированных жителей

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов рассказал, что еще девять пунктов временного размещения (ПВР) в Липецке готовы принять эвакуированных жителей. В них предусмотрено примерно 4800 мест, сообщает «Царьград» .

Массированная атака беспилотников ВСУ на Липецк в ночь на 9 августа вынудила власти региона ввести режим чрезвычайной ситуации. Такая мера была предпринята с целью устранить последствия детонации взрывоопасных предметов.

В ряде населенных пунктов, в числе которых Копцевы Хутора, Федоровка, Яковлевка и Тынковка, прошла эвакуация. По словам Артамонова, многие сельчане отказались покидать свои дома.

Губернатор добавил, что в эвакуируемых деревнях размещают посты и ограничивают транспортное движение, чтобы сохранить имущество местных жителей.