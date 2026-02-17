сегодня в 16:53

В Ликино-Дулеве открылся обновленный бассейн для проекта «Активное долголетие»

В Ликино-Дулеве Орехово-Зуевского городского округа 16 февраля после ремонта начал работу бассейн для участников проекта «Активное долголетие». Теперь занятия по аквааэробике проходят здесь дважды в неделю, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Аквааэробика включает комплекс упражнений в воде под музыку. Такие тренировки способствуют укреплению мышц, улучшению кровообращения, снижению веса и поддержанию осанки без нагрузки на суставы и позвоночник. Занятия также помогают снять стресс и полезны при варикозе.

Ремонт бассейна стал возможен при поддержке депутата Московской областной думы Максима Коркина. В ходе работ полностью обновили чашу бассейна, заменили насосы и очистные системы, установили новую душевую кабину.

Записаться на занятия можно по телефону: 8 (991) 201-58-83.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.