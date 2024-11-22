В Лидино провели мероприятие «Обряды и традиции русского народа»

В Лидинской сельской библиотеке состоялось мероприятие в рамках программы «Активное долголетие». Оно было посвящено теме «Обряды и традиции русского народа». Они формировались и видоизменялись на протяжении многих веков. Некоторые пришли из язычества, другие — после крещения Руси, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Участники познавательной беседы смогли погрузиться в мир народных традиций и примет, узнать о культуре разных регионов России и своего родного края.

Программа «Активное долголетие» направлена на вовлечение пожилых людей в активную социальную жизнь, что способствует их благополучию и улучшению качества жизни.

Чтобы присоединиться в клуб «Активное долголетие», звоните по телефону: 84962750368.

Мероприятие прошло в рамках муниципальной программы по развитию услуг в сфере культуры и туризма администрации Рузского городского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.