сегодня в 20:44

В лесу у деревни Дядькино Богородского округа уберут неликвидную древесину

В Ямкинском участковом лесничестве, недалеко от деревни Дядькино Домодедова, началась уборка неликвидной древесины. Специалисты Мособллеса приступили к расчистке территории в 17,4 гектара. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Основанием для проведения работ стали обращения граждан, указывавших на необходимость наведения порядка в популярном у жителей лесу.

«На данном лесном участке приступили к уборке неликвидной древесины, призванной сделать посещение лесов более удобным. Работы ведутся согласно календарному плану. Неликвид складируется в поленницы для дальнейшего естественного перегнивания», — отметила старший участковый лесничий Ногинского филиала ГАУ МО «Мособллес» лесничества Татьяна Бекулова.

Уборка так называемого «неликвида» — поваленных деревьев, сучьев и порубочных остатков — позволит сделать лес более проходимым и снизит пожарную опасность.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.